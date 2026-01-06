Son Mühür- ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonu ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması uluslararası gündemde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin gölgesinde ABD’den paylaşılan bir sokak röportajı videosu, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Trump eleştirisi sonrası gözaltı

Görüntülerde, sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik operasyonunu eleştirdi. Kadın, röportaj devam ederken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. O anlar kameraya yansırken, video kısa sürede farklı platformlarda yaygın şekilde paylaşıldı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, olayla ilgili yorumlarda bulundu. Paylaşımlarda ifade özgürlüğü ve demokrasi vurgusu öne çıkarken, gözaltı anının ABD’deki temel hak ve özgürlükler açısından tartışma yarattığı görüşleri dile getirildi. Video, kısa sürede binlerce etkileşim alarak gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.