Son Mühür - ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 677’ye yükseldiğini açıkladı.

Rekor gözaltı sayısı

HRANA’nın aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde yaşanan olaylarda 2 bin 600’ü aşkın kişi yaralanırken, 19 bin 97 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 677’ye ulaştığı bildirildi.

Dünkü ölü sayısı 2 bin 615'ti

İranlı yetkililer, protestolarda hayatını kaybeden ya da yaralananların toplam sayısına dair şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmadı. ABD’nin Virginia eyaletinde faaliyet gösteren HRANA ise dünkü açıklamasında, ölü sayısının 2 bin 615’e yükseldiğini bildirmişti. Neler yaşandı? İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar kısa sürede birçok kente yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta protestoların şiddetlenmesi ve yaşanan olayların ardından ülke yönetimi internet erişimine kısıtlama getirdi.