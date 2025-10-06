Son Mühür - Dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams’ın 7 Ekim’de gerçekleşmesi planlanan İstanbul konserinin, İstanbul Valiliği kararıyla iptal edildiği Atlantis Yapım tarafından duyuruldu. Organizasyon firması, bilet iadesinin satın alınan platformlar üzerinden yapılacağını belirtti. Daha önce 9 Haziran’da yapılan açıklamayla konserin Festival Park Yenikapı’dan İTÜ Stadyumu’na taşındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Konserin iptal edilmesinin ardından Robbie Williams, Instagram hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için çok üzgünüm. Yetkililer kamu güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayranlarımın güvenliğini riske atmak istemem, güvenlik her şeyden önce gelir.”