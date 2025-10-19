Son Mühür- Sergiyi düzenleyen vakfın açıklamasına göre, İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde düzenlenen geçici bir sergide sergilenmesi planlanan 1919 tarihli bir Pablo Picasso tablosu, taşınma sırasında kayboldu.

İspanya polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

CajaGranada Vakfı, Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, kayıp parçanın - "Gitarlı Natürmort" başlıklı küçük çerçeveli guaj - Madrid'den Endülüs şehrine "Natürmort. Hareketsizin Sonsuzluğu" sergisi için taşınan büyük bir sanat eseri sevkiyatının parçası olduğunu belirtti.



Vakıf, cuma günü özel bir koleksiyoncuya ait olan ve 13 x 10 santimetre boyutlarındaki tablonun 600.000 avro değerinde sigortalı olduğunu doğruladı.

Kayıp olduğu bildirilen resim, 3 Ekim Cuma sabahı CajaGranada Kültür Merkezi'ne teslim edilmişti.

Eserin kaybolduğu bu hafta başına anlaşılabildi.