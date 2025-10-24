Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni akademik yıla unutulmaz bir konserle “merhaba” dedi. Dünyaca ünlü Slovenyalı keman sanatçısı Tanja Sonc, 175 yıllık Jean-Baptiste Vuillaume yapımı kemanı ile dinleyicilere büyüleyici bir performans sundu.

Konser, Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Müzik dolu akademik yıl açılışı

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Şef Prof. Mehmet Can Özer yönetiminde gerçekleşen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Konseri, klasik müziğin ustalarına saygı niteliğinde eserlerle dinleyicilerin karşısına çıktı.

Uluslararası yarışmalarda pek çok birincilik elde eden keman virtüözü Tanja Sonc, Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mozart’ın 4 numaralı Keman Konçertosu’nu etkileyici bir yorumla seslendirdi. Programda ayrıca Mozart’ın “Idomeneo Uvertürü” ve Beethoven’ın 1. Senfonisi yer aldı.

İzmirli sanatseverlerden yoğun ilgi

Avrupa’nın önde gelen orkestralarıyla sahne almış bir sanatçı olan Tanja Sonc, İzmirli dinleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gecenin sonunda sanatçı, Mozart’ın Türk Marşı düzenlemesini bis olarak seslendirerek seyircilere özel bir sürpriz yaptı. Bu anlamlı jest, sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

“Kurucumuzu saygı ve minnetle anıyoruz”

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversitenin sanata olan desteğine ve orkestranın İzmir kültür yaşamındaki önemine dikkat çekti:

“Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’ın vizyonu, girişimi ve üniversitemizin sanata olan desteğiyle oda orkestrası olarak temelleri 2006 yılında atılan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, son 10 yıldır verdiği değerli konserlerle İzmirli sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu vesileyle kurucumuzu saygı ve minnetle anıyoruz.”

Dünyaca ünlü isimlerle sahne paylaşıyor

Rektör Kandiller, orkestra sahnesinde bugüne kadar ağırlanan dünyaca ünlü sanatçıları da hatırlattı: “Senfoni orkestramız konserlerinde birbirinden değerli usta isimleri ağırladı. İdil Biret, Suna Kan, Ruşen Güneş, Gülsin Onay, Alexander Rudin, Emre Elivar, Kerem Görsev, Şefika Kutluer bunlardan sadece birkaçı.

Bu geceyi özel kılan Solist Tanja Sonc’u burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Slovenya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Dr. Mazhar İzmiroğlu başta olmak üzere tüm Slovenya Cumhuriyeti diplomatik misyonuna teşekkür ederim.”

Sanatla dolu bir sezonun habercisi

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın yeni akademik yıl açılış konseri, İzmir’de sanat dolu bir sezonun başlangıcı olarak nitelendirildi. Sanatseverler, orkestranın yıl boyunca düzenleyeceği konserleri heyecanla beklemeye başladı.