Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Kliniği, Cumhuriyet ve Atatürk günleri kapsamında çocuklara ağız ve diş sağlığı bilincini kazandırmak ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Klinik, miniklerle hem bilimi hem Cumhuriyet’in değerlerini kutladı.

Bilim ve Cumhuriyet bir arada

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Kliniği, Atatürk’ün bilime ve sağlığa verdiği önemi vurgulamak, çocuklarda erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Bayramı öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

0-13 yaş arası çocukların ilk muayene ve tedavilerini üstlenen klinik, her gün çok sayıda çocuk ve ailesine hizmet verirken, bu özel etkinlikle hem sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturdu hem de Cumhuriyet’in değerlerini neşeli bir atmosferde yaşattı.

Çocuklar Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu

Etkinliğin temel amacının çocuklarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmak olduğunu belirten Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ece Eden, “Çocukların diş hekimlerini sadece sağlık çalışanı olarak değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in aydın bireyleri olarak görmelerini arzuladık. Bu etkinlikle ortak değerlere sahip olduğumuz bilincini kazandırmak istedik” dedi.

Klinik bayraklarla süslendi, marşlar hep bir ağızdan söylendi

Prof. Dr. Ece Eden, etkinlikte kliniğin Türk bayrakları ve balonlarla süslendiğini, çocuklara bayraklar hediye edilerek Cumhuriyet marşlarının hep birlikte söylendiğini belirtti. “Çocukların etkinliğe aktif katılımı, hem keyifli vakit geçirmelerini hem de bilimin ve Cumhuriyet’in ışığında büyümelerini sağladı” diyen Eden, üniversitelerin bu tür etkinliklerle topluma örnek olmasının önemine dikkat çekti.

Toplumla üniversite arasında güçlü bağ

Etkinlikte görev alan diş hekimleri, öğrenciler ve çocuk hastalar birlikte Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı. Prof. Dr. Eden, “Bu tür etkinlikler, üniversite ile toplum arasındaki bağı güçlendiriyor. Atatürk’ün bilime, sağlığa ve eğitime verdiği önemi çocuklara aktarmak hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.