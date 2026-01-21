Son Mühür- Elon Musk'ın Tesla'nın sürücüsüz yapay zeka teknolojisiyle ilgili dört patenti dünyayla paylaşmasının ardından İTÜ mezunu Hasan Ünlü'nün büyük başarısı ortaya çıkmıştı.

İki patentte birinci, diğer iki patentte de ikinci yazar olan Hasan Ünlü'nün bu başarısı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Ünlü^ye hitaben yayınladığı tekdir mesajıyla bir kez daha gündeme geldi.



Ben de İTÜ mezunuyum...



İTÜ Rektörü Mandal'ın Hasan Ünlü'ye yönelik özel teşekkürü dünyaca ünlü bir Türk kripyografi mühendisi olan Çetin Kaya Koç'un sitem dolu mesajına neden oldu.

''Ben de İTÜ'nün "summa cum laude" mezunlarından biriyim. Son 2 on yılda kriptografik donanım ve yazılım geliştirmenin temel araçları olan 13 ABD patenti sahibiyim'' diyen Çetin Kaya Koç,

''RSA Labs'te kriptografik yazılım araçlarının (BSAFE, CDSA, TOR, PGP) ilk geliştiricisi ve satıcısı olan Ron Rivest, Taher ElGamal ve Burt Kaliski ile işbirliği yaptım.

Bunlardan BSAFE, 2002 itibarıyla 5 milyardan fazla cihazda kullanıldı. Kriptografik mühendisliğe katkılarım nedeniyle IEEE Fellow'uyum.

Kriptografik mühendislik alanında 5 kitap ve 200 makale yazdım.



23 doktora öğrencisi yetiştirdim; bazıları ABD, Türkiye ve başka birkaç ülkede profesör. Doktora öğrencilerim en iyi makale ödülleri ve Test-of-Time ödülleri aldı (eğer bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, araştırın).

İTÜ'den hiç takdir almadım...



2020'de TÜBİTAK'tan Uluslararası Üstün Araştırmacılar Bursu ("Tersine Beyin Göçü Programı") aldım.

Google Scholar endeksim 48 ve Türkiye'deki en çok atıf alan 100 bilim insanından biriyim. 1999'da dünyanın en büyük ikinci kriptografi konferansını (CHES) kurdum ve 2011'de Journal of Cryptographic Engineering'i kurdum'' hatırlatmasında bulundu.

Koç, bütün bu başarılarına rağmen ''Yine de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hiçbir takdir almadım ve muhtemelen hiç alamayacağım. Bu hiç de iyi değil'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.