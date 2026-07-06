Son Mühür / İzmir’in iş dünyasında günden güne büyüyen konkordato dalgası, yılın ikinci çeyreğinde de hız kesmeden sürüyor. Kent içinde farklı sektörlerdeki şirketler, yaşadıkları finansal sıkıntıları aşmak için müddet istemek adına mahkemelerin kapısını çalmaya devam ederken, İzmir’deki iki şirket için daha karar çıktı.

Tekstilde alarm sesi yükseliyor

Son yıllarda büyük sıkıntılardan geçen tekstil sektöründe faaliyet gösteren Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, karşılaştığı ekonomik güçlükler nedeniyle mahkemeye başvuran şirketlerin arasına girdi. Avrupa’da 6, Ortadoğu’da 3 ülkeye ihracat yapan; Kiğılı, Armani Collezioni, Versace Collection, S.Oliver gibi dünya lideri firmalarla çalışan şirket için mahkeme, 3 Temmuz’dan itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Şirket için geçici konkordato komiseri olarak mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ile hukukçu Yaşar Can Göksoy görevlendirildi. Şirket hakkında karar verilmesi beklenen sonraki duruşma ise 30 Eylül’de yapılacak.

Borçları ödemeye başlayacaklar

Tekstilin yanında elektrik ve metal sektöründe de bir şirket mahkemenin kapısını çalmak zorunda kaldı. Sektörde 15 yılı aşan tecrübeye sahip bir ekibin bir araya gelmesiyle 2016 yılının başlarında kablo kanalları, kablo tavaları, kablo merdivenleri ve tüm askı destek sistemlerini oluşturan ve geçtiğimiz aylarda konkordato sürecine giren Elitline Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Elitray Metal Ürünleri Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talepleri, mahkeme tarafından incelendikten sonra onaylandı. Mahkemenin verdiği karara göre şirketler, konkordatoya tabi olan tüm borçlarını, ağustos ayında başlayacak şekilde 36 ay vadeli olarak ödeyecek. Borçlar için yıllık yüzde 30 faiz oranı uygulanacak.

İki isim için koruma kalkanı kaldırıldı

Şirketin konkordato sürecinin yürütülmesi için SMMM ve Bağımsız Denetçi Zelal Sezer Kaplan görevlendirildi. Konkordato kayyumu olarak atanan Kaplan, şirketin içinden geçtiği süreci iki ayda bir mahkemeye raporlayacak. Bunun yanı sıra aynı dosyada yer alan Kenan Özdemir ve Semra Yılmaz’ın ise konkordato talepleri reddedildi. Kişiler hakkında daha önce uygulanan ihtiyati tedbir kararları kaldırıldı ve konkordato komiserin yetkileri sona erdirildi.