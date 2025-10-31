Artistik Cimnastik sporcumuz Adem Asil, bu yılki uluslararası turnuvalarda elde ettiği tarihi başarıların ardından, İzmir'de yetiştiği ve yuvam dediği Şavkar Spor Kulübü'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Avrupa Şampiyonası’ndaki çifte altın madalya zaferini takiben, Endonezya'nın ev sahipliği yaptığı 2025 Dünya Şampiyonası’nda da halka aletinde dünya ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandıran 26 yaşındaki milli sporcu, küçük cimnastikçiler için ilham kaynağı oldu. Bu başarısıyla Adem Asil, 2022 Dünya Şampiyonası'ndaki birinciliğinin ardından, cimnastik tarihimizde bir Dünya Şampiyonası'ndan çifte madalya (altın ve gümüş) ile dönen ilk sporcu unvanını da pekiştirmiş oldu.

Rekorların sporcusu: 4 yılda 11 Avrupa madalyası

Adem Asil, sadece 2025'te Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda hem genel tasnifte hem de halka aletinde altın madalya kazanarak 2023'teki başarısını tekrarlamakla kalmadı; toplamda dört yıl gibi kısa bir sürede Avrupa Şampiyonaları'nda 11 madalya (4 altın, 3 gümüş, 4 bronz) topladı. Dünya Şampiyonası kariyerinde ise bu yılki gümüş madalyayla birlikte 1 altın ve 1 gümüşe ulaştı. Bu olağanüstü performans, onun sadece ulusal değil, küresel cimnastik arenasında da elit seviyede bir sporcu olduğunu kanıtlamaktadır. Milli sporcumuzun bu azmi ve istikrarı, kendisinden sonra gelen nesiller için eşsiz bir rol model teşkil etmektedir.

Şavkar’da duygusal buluşma: Küçük sporcularla madalya sevinci

Şavkar Spor Kulübü'nde düzenlenen karşılama töreni, milli sporcumuz için oldukça duygusal anlara sahne oldu. Bando eşliğinde boynundaki madalyalarla kulübe giren Adem Asil'i, aralarında kulüp arkadaşları ve hayranı küçük cimnastikçilerin de bulunduğu kalabalık bir grup coşkuyla alkışladı. Organizasyonda, Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Artistik Jimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin ve aynı zamanda kulübün yetiştirdiği ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak da yer aldı. Ayrıca milli sporcular Yunus Emre Gündoğdu, Kerem Şener ve Arda Hamarat da Asil’e destek olmak üzere hazır bulundu. Törende şampiyonluk pastasını kesen Adem, küçük cimnastikçilerin merak dolu sorularını samimiyetle yanıtlayarak tecrübelerini aktardı.

Mısır’dan Türkiye’ye uzanan gurur hikayesi

Aslen Mısır asıllı olan Adem Asil'in Türk cimnastiği için bu denli büyük bir değer haline gelmesi, onun azminin ve Türkiye'nin sporcuya verdiği desteğin hikayesidir. 2017 yılında, henüz 18 yaşındayken İzmir’e yerleşen genç sporcu, ilk dönemlerinde Antrenörü Yılmaz Göktekin’in aile evinde kalarak hayata tutunmuştu. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra kariyerinde adeta bir sıçrama yaşayan Adem Asil, kazandığı toplam 1 Dünya Şampiyonluğu, 4 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği ve çeşitli turnuvalardaki diğer madalyalarla (3 gümüş, 4 bronz) ülkemizin bayrağını en üst seviyede dalgalandırmaya devam etmektedir. Onun bu başarı serisi, spor camiasında minnetle karşılanmaktadır.