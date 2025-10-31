Son Mühür / Yiğit Uzun – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir programı kapsamında yoğun bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde Ege Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Bakan Tunç, öğleden sonra Kemalpaşa Adalet Binası’nın açılışını gerçekleştirdi, ardından Aliağa Adalet Binası’nın temel atma törenine canlı bağlantıyla iştirak etti.

Kemalpaşa’daki törende hakim, savcı, avukatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Tunç, “Bu mübarek cuma gününde Kemalpaşa halkıyla bir kez daha buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bir buçuk yıl önce burada temelini attığımız adalet binasının açılışını bugün hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Dualarımız kabul oldu” diyerek konuşmasına başladı.

“Adalet mülkün temelidir”

Bakan Tunç, konuşmasında adaletin toplumsal düzenin ana direği olduğunu vurguladı:

“Adalet devletin varlık sebebidir. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil; eğitimde, iş hayatında, sosyal yaşamda da tecelli etmelidir. Ayrımcılığın olmadığı, herkesin hakkının teslim edildiği bir toplum ancak adaletin rehberliğiyle mümkündür. Biz de 23 yıldır bu ilkeyle hareket ediyoruz.”

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır sürdürülen reform süreçlerine atıf yaparak, “Eğer adaletten ayrılmış olsaydık, milletimizin desteğiyle Türkiye siyaset tarihinin en uzun süreli iktidarı olamazdık. Milletin taleplerine kulak verdik, milli iradenin üstünlüğünü her zaman koruduk” dedi.

“İzmir, adalet yatırımlarının merkezi oldu”

Tunç, İzmir’e yapılan adalet yatırımlarını hatırlatarak, kentin hem tarihî hem stratejik önemine değindi:

“İzmir, Ege’nin incisi, medeniyetlerin beşiği. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre büyük yatırımlar kazandırdık. Adalet binaları, yollar, limanlar, şehir hastaneleriyle İzmir’i geleceğe hazırlıyoruz. Bugün açtığımız Kemalpaşa Adalet Binası ve temelini attığımız Aliağa Adalet Binası da bu vizyonun birer parçasıdır.”

Kemalpaşa Adalet Binası’nın 8.554 metrekare kapalı alana, 12 duruşma salonuna ve 54 araçlık otoparka sahip olduğunu belirten Bakan Tunç, “43 hakim ve savcımız bu binada görev yapacak. Modern, erişilebilir ve deprem güvenliğine uygun yapısıyla Kemalpaşa’ya yakışan bir eser oldu” dedi.

Aliağa’daki yeni adalet binasının ise 18.118 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Tunç, burada 55 hakim ve savcının görev yapacağını, binanın bölge halkının yargı hizmetlerine hızlı erişimini sağlayacağını ifade etti.

“Hukuk devleti tahkim edildi”

Bakan Tunç, Türkiye’nin hukuk sisteminde son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılı geride kaldı. Şimdi Türkiye Yüzyılı’na adaletle adım atıyoruz. Anayasamızdaki vesayetçi ve darbeci ruhu ortadan kaldırdık. Hak arama yollarını genişlettik. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, kamu denetçiliği, kişisel verilerin korunması kurulu, kadın ve engelli hakları gibi reformları hayata geçirdik.”

Tunç, hukuk mesleklerinde kaliteyi artırmak için yapılan düzenlemelere de dikkat çekti:

“Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini başlattık. Artık mesleğe başlamadan önce üç yıl boyunca usta-çırak ilişkisiyle yetişiyorlar. Hukuk fakültesine giriş barajını da yüz bine yükselttik. Türkiye’nin en başarılı öğrencileri artık bu mesleğe adım atacak.”

“Adaletin mekanı kadar insanı da önemli”

Bakan Tunç, yargı hizmetlerinin yalnızca binalarla sınırlı olmadığını belirterek, fiziki yatırımların yanı sıra insan kaynağına da yatırım yaptıklarını söyledi:

“Türkiye genelinde 388 bağımsız adalet binamız hizmet veriyor. 68 yeni adliye binamız ise yatırım programında. Ama adalet beton yığınından ibaret değildir. Onun içinde çalışan hâkim, savcı, avukat ve adalet personelinin vicdanı, bilgisi, tarafsızlığı her şeyden önemlidir.”

“Terörsüz Türkiye hedefi”

Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Tunç, Türkiye’nin 41 yıldır süren terörle mücadelesine dikkat çekti:

“Terör belası milletimizin hem canını hem servetini aldı. Trilyonlarca lira kaybımız oldu, binlerce şehit verdik. Artık terörden arınmış, kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye’ye doğru ilerliyoruz. Etnik köken, din, mezhep ayrımı yapmadan birlik içinde olursak, Türkiye’ye kimse kem gözle bakamaz.”

Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun “adalet, kalkınma ve huzur” temelinde şekilleneceğini belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı adaletle ve kalkınmayla taçlanacak. Çocuklarımıza terörsüz, güçlü bir Türkiye bırakacağız” diye konuştu.

Tören dualarla tamamlandı

Kemalpaşa Adalet Binası’nın açılışı ve Aliağa Adalet Binası’nın temel atma töreni, ilçe müftüsünün yaptığı dualarla son buldu. Katılımcılar arasında milletvekilleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, belediye başkanları, baro temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kurdele kesiminin ardından Bakan Tunç, adliye binasında görev yapacak personelle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemalpaşa Adalet binası

Kapalı alan: 8.554 m²

Duruşma salonu: 12

Görevli yargı mensubu: 43 hakim ve savcı

Otopark: 54 araç

Tunç, modern ve erişilebilir tasarımla Kemalpaşa’ya yakışan bir eser kazandırdıklarını vurguladı.

Aliağa Adalet binası

Kapalı alan: 18.118 m²

Planlanan kadro: 55 hakim ve savcı

Durum: İnşaatın bir kısmı başladı; tören canlı bağlantıyla yapıldı.

Bakan Tunç, Aliağa’daki projenin bölgenin artan ihtiyacına göre planlandığını belirtti.