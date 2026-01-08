Son Mühür- Orta Çağ'dan kalma bir çözüm önerisi 21.Yüzyılın en ilginç tartışmalarından birine çare olabilir mi?

ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı alma arzusu sadece Danimarka'da değil, Batı dünyasının tamamında endişeyle takip ediliyor.

ABD'nin istediğini zorla alma ihtimali, NATO üyesi olan Danimarka'nın kabusu olmuş durumda.

Gerekirse parasını verelim...



47 bin nüfusuyla dünyanın en büyük adası konumunda olan Grönland'ı gerekirse satın almayı düşünen ABD için aranan formül sosyal medya kullanıcılarından geldi.

ABD Başkanı Trump'ın 19 yaşındaki oğlu Barron Trump'la, Danimarka Prensesi 18 yaşındaki İsabella'yı birbirine yakıştıran onlarca sosyal medya kullanıcısı, iki genç evlensin Danimarka Grönland'ı çeyiz olarak ABD'ye versin önerisini gündeme getirdi.

Kısa zamanda trend olan istek dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşımlarına konu oldu.

Taht için dördüncü sırada...



Danimarka Kraliçesi Margrethe'nin torunu ve taht sıralamasına dördüncü sırada bulunuyor. Barron Trump ise özellikle kripto para yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim olarak biliniyor.