Son Mühür - Venezuela devlet televizyonu VTV’ye açıklamalarda bulunan Cabello, ABD’nin ülkeye yönelik saldırısı sırasında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Cabello, ülkeye yönelik saldırının son derece vahim olduğunu belirterek, “Bu yaşananlar korkunçtu, inkâr edilemez bir gerçek. Şu ana kadar 100 kişi hayatını kaybetti, en az bu kadar da yaralı var. Venezuela halkı onurlu ve cesur bir halktır” dedi. ABD’nin kullandığı ağır bombalar nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin de yaşamını yitirdiğini ifade eden Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin başından, Maduro’nun ise bacağından yaralandığını söyledi. ABD müdahalesinde ölen Kübalılara da değinen Cabello, Silahlı Kuvvetler mensuplarının, Venezuela’da bulunan Kübalıların, polislerin ve evlerinde uyurken saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kişilerin bulunduğunu dile getirdi.