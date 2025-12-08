Japonya’nın Aomori eyaleti yakınlarında 7.6 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami uyarısı yapılırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi.

Depremin merkez üssü Aomori açıkları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin yaklaşık 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Sarsıntı, yerel saatle 23.15’te kaydedildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin deniz tabanında gerçekleşmesi nedeniyle, yetkililer tarafından bölge geneline tsunami uyarısı yayımlandı. Sahil şeridindeki yerleşimlerde vatandaşların güvenli alanlara yönlendirilmesi istendi.

İlk belirlemelere göre hasar yok

Japonya Meteoroloji Ajansı ve yerel yönetimlerin paylaştığı ilk bilgilerde, deprem sonrası herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar tespit edilmediği belirtildi. Bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı ekipler teyakkuzda bekletiliyor.

Japonya deprem kuşağında

Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Japonya’da büyük ölçekli depremler sıkça görülüyor. Uzmanlar, bölge halkının olası artçılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.