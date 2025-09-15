Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası’ndan yetkili Abubakar Muhammed'in açıklamalarına göre, kaza kısmen çökmüş bir köprüde meydana geldi. Sürücünün otobüsü bu köprü üzerinde durdurmasının ardından, araç kontrolünü kaybederek nehre düştü.

Can Kaybı Sayısı 19'a Ulaştı

Otobüsün nehre düşmesiyle yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla çalışmalar başlatılırken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.