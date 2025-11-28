Son Mühür/ Merve Turan - Torbalı’nın Pancar Mahallesi’nde, yaklaşık 75 yıllık caminin yerine yapılacak Şehit Barbaros ve Hakan Ay Kardeşler Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Mahallede uzun süredir beklenen proje, geniş katılımlı törende dualarla başladı.

Proje için ilk adım atıldı

Torbalı Belediyesi tarafından arsası tahsis edilen, Pancar Cami, Kur’an Kursu Koruma Derneği tarafından yapımı üstlenilen caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Torbalı Kaymakamı Âdem Çelik, Torbalı Belediye Başkanvekili Ertan Çelik, Torbalı Müftüsü Mehmet Muslu, hayırseverler Hacı Nurşen Ay ile Mahmut Payman, dernek yöneticileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Şehitlerin isimleri yaşatılacak

Yeni ibadethane, Şehit Barbaros ve Hakan Ay Kardeşler Camii adıyla hizmet verecek. Duaların okunmasının ardından protokol üyeleri ve hayırseverler, beton dökümü için birlikte start butonuna basarak inşa sürecini başlattı.

Geniş ve modern cami inşa edilecek

Modern bir mimariyle planlanan cami; bodrum kat ve iki normal kattan oluşacak. Toplam 2 bin 304 metrekare kapalı alana sahip olacak ibadethane, Pancar Mahallesi’nin artan ihtiyacına yanıt verecek. Proje içinde ayrıca 98 metrekarelik imam lojmanı da yer alıyor.

Mahallede memnuniyet oluştu

Eski ve yetersiz kalan caminin yerine daha geniş ve çağdaş bir yapının kazandırılacak olması, Pancar Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni caminin tamamlanmasıyla birlikte, mahallede uzun süredir dile getirilen önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak.