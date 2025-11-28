İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türk Kızılay ile iş birliği içinde organize edilen geleneksel kan bağışı kampanyasında en çok bağışçıyı teşvik eden öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirilen ödül programı, okulun 2017 yılından bu yana sürdürdüğü ve yüzlerce insanın hayatına dokunan bağış çabalarını gösterdi.

8 Yılda hayat kurtaran rekor: 2 bin 926 ünite kan

Okul bünyesinde 2017’den beri aralıksız yürütülen kan bağışı kampanyası, veliler ve öğrencilerin üstün gayretleri sayesinde büyük bir başarıya ulaştı. Kampanya kapsamında bugüne kadar 210 bağışçıdan kan alındığı ve toplamda 2926 ünite kan bağışının Türk Kızılay’a ulaştırıldığı belirtildi. Bu muazzam rakam, okul topluluğunun sosyal sorumluluk bilincinin ne denli yüksek olduğunu kanıtladı.

Okul Müdürü Orhan Sarıkaya, yaptığı konuşmada, "Duyarlı velilerimiz ve öğrencilerimizin çabaları sayesinde kana ihtiyacı olan çok sayıda insanımıza doğrudan katkıda bulunmuş olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu kampanya, okulumuzun en değerli geleneklerinden biridir," ifadelerini kullandı.

Minik kahramanlara bisiklet ve tablet ödülleri

Kampanyaya bireysel olarak en fazla bağışçıyı yönlendiren ve bu sayede toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkıda bulunan öğrenciler, Türk Kızılay Ödemiş Şubesi tarafından teşvik edici hediyelerle ödüllendirildi. Program kapsamında öğrencilere; kupa ve madalyaların yanı sıra bisiklet, tablet, futbol topu ve sırt çantası gibi çeşitli sürpriz hediyeler takdim edildi.

Bu ödüller, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yardımlaşma ve gönüllülük ruhunu benimsemeleri açısından önemli bir motivasyon kaynağı oldu.