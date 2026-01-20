Son Mühür / Borsa İstanbul’da EGEPO koduyla işlem gören NASMED Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., şirketin imtiyazlı pay yapısı ve hisse devirlerine ilişkin düzenlemelerin ele alınacağı olağanüstü genel kurul için toplanmaya hazırlanıyor. Şirket yönetimi, toplantının 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te İzmir’in Konak ilçesindeki merkez binada yapılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıkladı. Genel kurulda, özellikle A Grubu payların devrine ilişkin esas sözleşme hükümlerinde değişiklik öngören düzenleme yapılması planlanması dikkatleri çekti.

A Grubu paylar masaya yatırılacak

NASMED’in sermaye yapısında A Grubu paylar masaya yatırılacak. Payların büyük bölümü, şirketin kurucu yapısını oluşturan Nasır ailesi üyeleri Necip Nasır, Servet Nasır, Aslan Nasır ve Nuri Nasır tarafından tutulurken; mevcut esas sözleşmeye göre A Grubu payların devrinin, kural olarak yalnızca A Grubu pay sahipleri arasında mümkün olduğunun altı çizildi. Üçüncü kişilere satış ise ancak özel kurul onayı ve payların B Grubu’na dönüştürülmesi sonrasında gerçekleştirilebiliyor. Olağanüstü genel kurulda görüşülecek tadil tasarısının, bu çerçevede hisse devri süreçlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.

A Grubu pay sahipleri de toplanacak

Olağanüstü genel kurulda alınacak kararların ardından, A Grubu imtiyazlı pay sahipleri de aynı gün saat 16.00’da ayrı bir toplantı yapacak. Bu toplantıda, genel kurulda alınan kararların A Grubu paylar açısından onaylanması gündeme gelecek.