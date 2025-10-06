Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, anne babalara çocuklarını Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korumak için alınabilecek en temel ama en etkili önlemleri hatırlattı.

Dr. Avcı, “Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak, hastalıklardan korunmada en güçlü silahlarımızdan biridir” diyerek, aileleri dikkatli olmaya çağırdı.

Covid-19 çocuklarda da görülüyor

Uz. Dr. Gamze Avcı, 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19’un sadece yetişkinleri değil, çocukları da etkilediğini belirtti.

Hastalığın çocuklarda ateş, öksürük, burun tıkanıklığı, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini ifade eden Avcı, “Bazen bulantı, kusma ve ishal de görülebiliyor.

Akciğer tutulumu olanlarda solunum zorluğu ve beslenme güçlüğü gelişebiliyor. Çocuklar hastalığı hiçbir belirti göstermeden de geçirebilir.” dedi.

Virüs oyuncak ve yüzeylerden bulaşabiliyor

Covid-19’un ve diğer solunum yolu virüslerinin, çocuklara damlacık yoluyla veya oyuncak ve yüzeyler üzerinden bulaşabildiğini vurgulayan Dr. Avcı, kuluçka süresinin 1 ila 14 gün arasında değiştiğini, ortalama 5 gün olduğunu hatırlattı. Bu süreçte hijyenin, özellikle de el temizliğinin, bulaş riskini azaltmada hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

“Ebeveynler rol model olmalı”

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırma konusunda en büyük görevin ailelere düştüğünü belirten Uz. Dr. Avcı, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

“Çocuklarınıza rol model olun, el yıkamanın önemini anlatın. Küçük çocuklarınızın ellerini sık sık yıkayın, büyük çocuklara 20 saniye kuralını öğretin. El yıkamayı sevdirirseniz, bu güzel alışkanlık onları hastalıklardan korur.”

Dr. Avcı, özellikle okul döneminde çocukların temas ettiği yüzeylerin çokluğu nedeniyle el hijyeninin bulaşıcı hastalıklara karşı ilk savunma hattı olduğunu söyledi.

Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak tutun

Çocukları enfeksiyonlardan korumak için önerilerini sıralayan Uz. Dr. Avcı, kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durmanın önemini vurguladı.

“Çocuklarınızı hasta çocuklar ve risk grubundaki kişilerle (yaşlılar, kronik hastalığı olanlar) bir araya getirmeyin. Maske kullanabilecek yaştaki çocuklara gerekli durumlarda maske takmayı öğretin.” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve uyku, bağışıklığın temeli

Dr. Avcı, çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmak için düzenli beslenme ve uyku alışkanlıklarının da en az hijyen kadar önemli olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

“Beslenmelerine dikkat edin, meyve ve sebze tüketmelerini sağlayın. Düzenli uyumalarına özen gösterin. Sağlıklı uyku, enfeksiyonlara karşı direncin temelidir.”