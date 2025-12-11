Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçtiğimiz ay Beydağ ilçesinde gerçekleştirdiği saha turunda Erikli Mahallesi sakinleriyle buluşmuş, üretici kadınların taleplerini dinlemişti. Kadınların Kemeraltı’nı gezme isteği üzerine söz veren Tugay, bu sözünü İzmir’de düzenlenen özel programla yerine getirdi.

Tugay verdiği sözü İzmir’de yerine getirdi

Başkan Tugay, Kültürpark Göl Gazinosu’nda Eriklili kadınlar ve çocuklarla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Programa Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Erikli Mahallesi Muhtarı Burhanettin Uslu, gazeteci Serhan Asker ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

65 kadın için özel kemeraltı ve festival turu düzenlendi

Kasım ayında zeytin ve kestane hasadı için Beydağ’a giden Tugay, kendisine gözleme ikram eden kadınlarla sohbet etmiş, taleplerini dinlemişti. İstek üzerine düzenlenen İzmir turunda, Erikli Mahallesi’nden 65 kadın sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla kent merkezine getirildi.

Tur, Saat Kulesi gezisiyle başladı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü’nün rehberleri eşliğinde kadınlar tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı dolaştı ve alışveriş yaptı.

Kadınlar daha sonra Kültürpark’ta ikinci kez kurulan ve 31 Aralık’a kadar sürecek Yeni Yıl Festivali’ni ziyaret etti. Festival alanında yeme–içme stantları, çocuk etkinlikleri, buz pisti, DJ performansları ve sahne gösterilerinden oluşan etkinlik takvimi yoğun ilgi gördü. Beydağlı kadınlar festivalde alışveriş yaparak keyifli vakit geçirdi.