Karşılaşma, İtalya’nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Salonu’nda oynandı. Mücadeleyi Romanya’dan Marius Ciulin, Letonya’dan Ritvars Helmsteins ve Slovenya’dan Blaz Zupancic yönetti.

İtalyan ekibinde Marshall ve Thomas öne çıktı

Dinamo BDS Sassari’de skor yükünü 15 sayıyla Marshall ve 13 sayıyla Thomas taşıdı. Pullen 9, Johnson 8, Beliauskas 6 ve Vincini 6 sayıyla katkı verdi. Ev sahibi ekibin başantrenörlüğünü Veljko Mrsic üstlendi.

Petkimspor’da Franke ve Whittaker etkisi

Aliağa Petkimspor’da en skorer isim 18 sayıyla Yannick Franke oldu. Ona, 12’şer sayıyla Whittaker ve Blumbergs eşlik etti. Sajus 8, Floyd 9, Utomi 7, Troy Selim Sav 1 sayı kaydetti. Mustafa Kurtuldum ve Yunus Sonsırma süre almasına rağmen skor üretemedi. Takımın başantrenörlüğünü Özhan Çıvgın yürüttü.

Periyotlarda skor dağılımı

1. periyot: 10-19 (Petkimspor üstünlüğü)

Devre: 35-34 (Sassari önde)

3. periyot: 49-49 (eşitlik)

Son çeyrekte gelen zafer

Müsabakanın son bölümünde savunma sertliğini artıran Aliağa Petkimspor, kritik anlarda hata yapmayarak sahadan 76-72’lik skorla galip ayrıldı ve 2. Tur’da önemli bir avantaj elde etti.