Gıdaları dondurarak uzun süre saklamak, günlük tüketimde sıkça tercih edilen pratik bir yöntem. Ancak her yiyecek dondurucuya uygun değil. Bazı gıdalar aşırı soğutmaya dayanamayarak dokularını, tadını ve besin değerlerini kaybediyor. Uzmanlara göre özellikle yağlı ürünler, su oranı yüksek sebzeler ve bazı süt ürünleri donduktan sonra tüketilemez hale geliyor.

Kızarmış ve Yağlı Ürünler

Uzmanlar, fazla kızarmış tavuk veya tempura benzeri ürünlerin dondurulmasının büyük hata olduğunu belirtiyor. Bu yiyecekler çözüldüğünde yağ ve nem dağılımı bozulduğu için hamurumsu bir yapıya bürünüyor. Hazır dondurulmuş kızartmalar bu işleme dayanıklı olsa da evde yapılan kızartmaların çıtırlığı tamamen kayboluyor.

Haşlanmış Yumurta

Sandviçlerde sıkça tercih edilen haşlanmış yumurtalar dondurucuya uygun değil. Çözülme sonrasında yumurta beyazı lastiksi, sert ve sulu bir kıvam alıyor. Buna karşın yalnızca yumurta sarısı, içine az miktarda tuz veya şeker eklenerek jel formunun kaybolması sağlanıp dondurulabilir.

Su Oranı Yüksek Sebzeler

Marul ve salatalık gibi su miktarı yüksek sebzeler dondurulduğunda yapısını kaybediyor. Çözüldüğünde yumuşak, lapa kıvamına gelen bu gıdalar çiğ olarak tüketilmeye uygun değil. Ancak çorba, sos veya smoothie yapımında değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Yoğurt

Yoğurt dondurulduğunda dokusu tamamen değişiyor. Çözülme sonrasında buz kristalleri oluştuğu için ayrışmış ve sulu bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu durum ağızda hoş olmayan bir his bıraktığından, uzmanlar yoğurdun dondurulmasını önermiyor. Benzer şekilde tek krema da çözüldüğünde taneli ve akışkan olmayan bir forma bürünüyor.

Yumuşak Peynirler

Sert peynirler iki aya kadar dondurulabilirken, brie, feta ve krem peynir gibi yumuşak peynirlerde durum farklı. Bu ürünler donduktan sonra sulu, yapışkan ve dağılmış bir forma kavuşuyor. Bu nedenle doğrudan tüketimi önerilmiyor. Ancak bazı yemeklerin içinde kullanılmak üzere dondurulabileceği belirtiliyor.

Gıdaları dondurmak pratik bir yöntem olsa da her besin bu işlem için uygun değil. Uzmanlar, dokusu bozulabilecek ürünlerin dondurucudan uzak tutulmasını öneriyor. Özellikle yağlı kızartmalar, haşlanmış yumurta, yoğurt ve yumuşak peynirlerin dondurulması hem tat hem de besin kaybına yol açıyor.