Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde yürütülen “Domateste CRISPR tabanlı genom düzenlemesi ile antosiyanin temelli görsel belirteç geliştirme” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan domateste antosiyanin birikimini artırarak, yenilikçi bir görsel belirteç sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bu sistem sayesinde, transformasyon başarıları daha hızlı ve düşük maliyetle tespit edilebilecek, aynı zamanda yüksek antioksidan kapasiteye sahip yeni domates hatları geliştirilecek.

Projeyle birlikte, bitki ıslahı ve biyoteknoloji araştırmalarında zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken, sürdürülebilir tarım teknolojilerine katkı sunulması hedefleniyor.

Antosiyaninler hem bitkiye hem insana fayda sağlıyor

Proje yürütücüsü Dr. Bayram Ali Yerlikaya, antosiyaninlerin bitkilerde mor, kırmızı ve mavi renklenmeden sorumlu doğal bileşikler olduğunu belirtti. Yerlikaya, bu bileşiklerin yalnızca bitkilerin stres toleransını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleri sayesinde insan sağlığı açısından da önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yerlikaya, “Domateste antosiyanin birikimini artırmak hem bilimsel hem de uygulamalı açıdan değerli bir hedef. Bu proje, hem tarımsal verimliliğe hem de sağlıklı gıda üretimine katkı sağlayacak.” dedi.

Proje sonuçlarının uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması ve bilimsel konferanslarda sunulması planlanıyor. OMÜ’lü araştırmacılar, projenin Türkiye’nin tarım biyoteknolojisi alanındaki yenilikçi kapasitesine katkı sunacağını ifade etti.