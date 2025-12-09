Son Mühür- Kütük’ün avukatı Ekrem Sürer, Diken’e yaptığı açıklamada müvekkili hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 286’ncı maddesi kapsamında işlem yürütüldüğünü belirtti. Söz konusu madde, “soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gizliliğini ihlal” suçunu düzenliyor.

Soruşturmanın arka planı

Gözaltı kararının, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası süreciyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Davaya ilişkin ses kaydı alanlar ve bu kayıtları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Kütük’ün de incelemeye alındığı öğrenildi.

Avukatından açıklama

Avukat Sürer, gözaltı işleminin ardından hukuki süreci takip ettiklerini belirtirken, Kütük’ün ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla işlemlerin netleşeceğini aktardı.

Süreç yakından takip ediliyor

Şair Oğulcan Kütük’ün gözaltına alınması edebiyat çevrelerinde de yankı bulurken, soruşturmanın ilerleyen saatlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.