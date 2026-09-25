Son Mühür- Savunma sanayisinin devleri, yeni nesil yerli teknolojileri keşfetmek ve üretmek için rotayı üniversitelere çevirdi. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) ev sahipliğini yaptığı "Savunma Sanayii Buluşması", sektöre yön veren stratejik kurumlarla akademi dünyasını tek masada buluşturdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Akademi ve SSTEK yöneticileri etkinlikte tam kadro yerini aldı. Amaç net. Akademik bilginin hızla sahaya ve üretime dönüşmesi. Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ev sahibi sıfatıyla kürsüye çıktığında verdiği mesaj oldukça açıktı. DEÜ'nün savunma alanında devasa bir potansiyel taşıdığını belirten Yılmaz, üniversite-sanayi iş birliğinin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Gözler Teknoparklardaki şirketlerde

Günün en çarpıcı çıkışı SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan'dan geldi. SSTEK'in kuruluş kodlarında girişimciliğin yattığını vurguladı Baylan. Bugüne kadar teknoloji tabanlı projelere yaklaşık 65 milyon dolarlık dev bir kaynak aktardıklarını duyurdu. Rakam iddialı. Peki, sıradaki hedef kim? Teknoparklarda dirsek çürüten akademisyenler.

Teknokentlerde ter döken ve belirli bir teknolojik olgunluğa erişen firmalar, SSTEK'in yatırım radarında ilk sırada. Baylan, akademisyenlerin kurduğu şirketleri doğrudan potansiyel iştirak adayı olarak gördüklerini söyleyerek, üniversite koridorlarındaki projelere açık çek verdi.

Sadece sermaye değil, beyin gücü

Yatırım işin sadece vitrin kısmı. Arka planda ise çok daha hayati bir mesele var; nitelikli beyin gücünü içeride tutmak ve geliştirmek.

Buluşma boyunca düzenlenen akademik paneller tam da bu yaraya parmak bastı. Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Ahmet Tolga Sayın, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve DEÜ Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, ekosistemi büyütecek formülleri masaya yatırdı. İnovatif düşünceyi nasıl teşvik edeceklerini, sanayileşme stratejilerini ve o çok konuşulan insan kaynağı krizini nasıl aşacaklarını tartıştılar.

Açılış oturumlarının sonunda Rektör Yılmaz, konuk yöneticilere teşekkür plaketlerini sundu. Ancak günün asıl kazancı bu sembolik anların çok ötesindeydi. Yeni ortaklıkların tohumları atıldı.

