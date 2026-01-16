Nüfus artış hızını desteklemek ve iş-aile hayatı arasındaki dengeyi güçlendirmek amacıyla hazırlanan kapsamlı düzenleme paketi 2026 yılının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Çalışan annelerin doğum sonrası bebekleriyle daha fazla vakit geçirebilmesine imkan tanıyan 24 haftalık ücretli izin hakkına dair yasa teklifinin Meclis'e sunulması yaklaşırken, iş dünyasında ve ailelerde büyük bir heyecan yaşanıyor.

Doğum izni 24 hafta ne zaman yasalaşacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Önümüzdeki haftalarda önce komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz" dedi. Bakanlığın doğum iznine ilişkin çalışmasının tamamlandığını belirten Göktaş, 16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdiklerini ifade etti.

Doğum izni düzenlemesinde neler değişecek?

Yeni düzenlemeye göre, doğum öncesi 8 haftanın anneler isterse 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci tamamlayabilecek. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, mevcut durumda izinde olan anneler otomatik olarak bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak. Bu durum, şu anda doğum izninde olan çalışan annelerin de yeni haktan faydalanabileceği anlamına geliyor.

Babalık izni ne zaman 10 gün olacak?

Bakan Göktaş, hem kadın hem erkek memurların çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanmalarını sağladıklarını hatırlatarak, doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclis'in onayına sunulması bekleniyor.

Kreş ve çocuk bakımevleri yaygınlaştırılacak

Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların da hızlandırıldığını açıkladı. Yeni düzenleme ile birlikte çalışan ebeveynlerin hem doğum sonrası süreçte hem de çocukların büyüme döneminde daha fazla destek alması hedefleniyor. Kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, Türkiye'de aile dostu çalışma politikalarında önemli bir adım atılmış olacak.