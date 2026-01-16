Akkuyu NGS'nin yapımında ciddi engellerle karşılaşılmasına rağmen çalışmalar bir an bile durmadı. Likhachev, Siemens'in tedarik etmesi gereken ekipmanları göndermemesi, yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımların dondurulması ve ödeme sistemindeki aksaklıkların projeyi zorladığını ancak Rus hükümeti ve Cumhurbaşkanı Putin'in güçlü desteğiyle tüm zorlukların aşıldığını vurguladı.

Akkuyu santrali ne zaman devreye girecek?

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rusya devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği demeçte, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2026 yılı içinde devreye alınacağını açıkladı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderliğinde ilerlediğini belirten Likhachev, bu yılın Türkiye için nükleer enerji yılı olacağını ifade etti.

Açılış için hazırlıklar tamamlanıyor

2025 yılını zorlu bir dönem olarak tanımlayan Likhachev, sert ekonomik koşullara rağmen Rosatom'un üstlendiği sorumlulukları eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı. Akkuyu projesinin ciddi baskı altında kaldığını ancak Rus hükümeti ve Merkez Bankası'nın gerekli adımları atarak projenin takvimini koruduğunu belirtti. Alınan kararların hem moral hem de somut hareket alanı sağladığını dile getiren Likhachev, Türkiye'de nükleer enerjiyi hayata geçirmek için tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Nükleer enerji 21. yüzyılın anahtarı

Rosatom Genel Müdürü, Rus nükleer endüstrisinin 80. yılı kapsamında yapılan görüşmelerde nükleer enerjinin alternatifsiz olduğunun ortaya konulduğunu aktardı. 21. yüzyılın elektrik yüz yılı olacağını ifade eden Likhachev, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı elektrik üretimi için nükleer teknolojilerin vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Akkuyu santrali Türkiye'ye ne kazandıracak?

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tam kapasite ile çalıştığında Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Dört reaktörden oluşan santralin toplam kurulu gücü 4 bin 800 megavat olacak. Proje, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltarak ekonomiye önemli katkı sağlayacak ve yerli sanayinin gelişimine ivme kazandıracak.