Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda görevli personel, ziyaretçiler ve çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yılında saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Parkın sakinleri de o anda hareketsiz kalarak sessizliğe eşlik etti.

Parkta saygı duruşu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde, parkın dört bir yanında derin bir sessizlik oluştu. Ziyaretçiler, belediye çalışanları ve çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk’ün aziz hatırasına saygı duruşunda bulundu.

Parkta hayat durdu

Siren sesleri ile birlikte parkta tüm faaliyetler durdu. Görevliler işlerine ara verirken, hayvanlar da o anda sessizliğe büründü. Doğal Yaşam Parkı’nda duygulu anlar yaşandı; ziyaretçiler saygı duruşunun ardından Atatürk’ün anısını yaşatmak için park çevresinde dolaştı.