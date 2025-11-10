Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kaynaklı su kesintileri ve arızalar, kent genelinde yaşamı etkiliyor. Gece planlanan bakım çalışmalarının yanı sıra gün içerisinde de arıza ve bakım nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor.

Gece planlanan kesintiler (23:00 – 05:00)

Bölge-1 kapsamındaki mahallelerde, planlı çalışmalar nedeniyle gece saatlerinde su kesintisi yapılacak. Etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Gün içinde bakım ve arıza kaynaklı kesintiler

İZSU, bazı bölgelerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde de su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Menderes (Ata, Görece, Cumhuriyet, Hürriyet): 10 Kasım 2025, 10:00 – 18:00 saatleri arasında yaklaşık 8 saat sürecek. Elektrik arızası ve planlı şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle su basıncında düşüklük ve kesinti bekleniyor.

Seferihisar (Sığacık): 10 Kasım 2025, 10:30 – 14:30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat sürecek. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilemeyecek.

Seferihisar (Çolak İbrahim Bey, Turabiye): 10 Kasım 2025, 10:00 – 14:30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacak. Ana boru arızası bölgede suyun akışını durduruyor.

Urla (İçmeler): 10 Kasım 2025, 09:55 – 11:55 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Ana boru arızası nedeniyle İçmeler ve çevresi etkilenecek.

Urla (Kalabak): 10 Kasım 2025, 08:31 – 12:32 saatleri arasında yaklaşık 4 saat sürecek. Ana boru arızası Kalabak ve çevresinde suyun kesilmesine neden oluyor.