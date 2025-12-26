Son Mühür/ Beste Temel - Doç. Dr. Nil Tekin, ileri yaşla birlikte organ rezervlerinin azaldığını, bu nedenle kış aylarının yaşlı bireyler açısından daha dikkatli geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yaşa bağlı fizyolojik değişimlerin hastalıkla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Tekin, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını, huzurevi gibi toplu yaşam alanlarında riskin daha yüksek olduğunu belirtti.

Kışın gizli tehlikesi: Dehidrasyon

Kış aylarında susama hissinin azalmasıyla ortaya çıkan “gizli susuzluk” riskine dikkat çeken Tekin, yaşlı bireylerin susamayı beklemeden günde 8–10 bardak sıvı tüketmesi gerektiğini ifade etti.

Belirtiler:

Ağız kuruluğu, dilde çatlak görünüm, kafa karışıklığı, baş dönmesi, yürüme güçlüğü ve idrar miktarında azalma.

Öneriler:

Suya ek olarak ıhlamur, ayran, kefir ve sebze ağırlıklı ev yapımı çorbalar tercih edilmeli. Bakım verenlerin idrar rengi ve sıklığını takip etmesi önem taşıyor.

Bağışıklık için dengeli beslenme

Tekin, bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli beslenmenin şart olduğunu belirterek, kas kaybını önlemek adına günlük protein alımının kontrol edilmesini önerdi. Kırmızı et yerine tavuk, hindi ve haftada en az 2–3 gün balık tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdaların bağışıklığı desteklediğini belirten Tekin, D vitamini takviyelerinin ise yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ruh sağlığı ve ev ortamı önemli

Kış aylarında azalan gün ışığı ve hareketliliğin mevsimsel duygusal bozukluklara yol açabileceğini ifade eden Tekin, yaşlı bireylerin gün ışığı alan alanlarda vakit geçirmesini, uygun giysilerle kısa yürüyüşler yapmasını önerdi. Ev ortamında oda sıcaklığının ılık tutulması, yatak düzeninin konforlu olması ve ortam havasının aşırı kurumasının önlenmesi gerektiği belirtildi.

Bütüncül takip vurgusu

YAŞAM Birimi bünyesinde hekim, gerontolog, hemşire ve fizyoterapistten oluşan ekiplerin yaşlı bireyleri tıbbi, fiziksel ve psikososyal açıdan birlikte takip ettiği, durumu ağırlaşan kişilerin evde sağlık hizmetlerine yönlendirildiği kaydedildi.

Üç temel öneri

Fiziksel ve sosyal olarak aktif kalın

Grip ve pnömokok aşılarını ihmal etmeyin

Profesyonel sağlık desteğinden yararlanın

Doç. Dr. Nil Tekin, “Yaşlılık bir hastalık değil, yaşamın doğal bir dönemidir. Doğru önlemlerle kış ayları sağlıklı şekilde geçirilebilir” dedi.