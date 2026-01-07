Meteoroloji'nin bölge için yaptığı tahminler ve önceki günlerde yaşanan kar yağışları, yeni bir tatil kararının alınıp alınmayacağı konusunda belirsizliği artırdı.

7 Ocak 2026 akşam saatleri itibarıyla Diyarbakır Valiliği'nden 8 Ocak Perşembe günü için herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Ancak bölgede özellikle kırsal kesimlerde ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteorolojik verileri ve saha koşullarını yakından takip ederek gerekirse son dakika kararları alabileceğini daha önce yapmış olduğu açıklamalarda belirtmişti.

Meteoroloji'den Diyarbakır için son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Diyarbakır ve çevresinde 8 Ocak Perşembe günü parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak özellikle sabah saatlerinde bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve geçici kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu durum özellikle kırsal kesimde ve yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı zorlaştırabileceği için yetkililer dikkatli bir takip sürdürüyor.

Kentsel alanda kar yağışının günlük yaşamı ciddi şekilde aksatacak düzeyde olmayacağı tahmin edilse de, ilçelerde ve köylerde durum farklı olabilir. Geçtiğimiz haftalarda bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti ve benzer bir durumun tekrarlanma ihtimali hala gündemde. Özellikle Lice, Kulp, Hani, Dicle ve Hazro gibi yüksek rakımlı ilçelerde bağımsız kararlar alınabilir.

Önceki kar tatili kararları nasıl alındı?

Diyarbakır'da son haftalarda yaşanan kar yağışları sırasında valilik ve kaymakamlıklar, meteorolojik verilere ve saha raporlarına dayanarak bölgesel kararlar aldı. Merkez ilçelerde genel olarak eğitime devam edilirken, kırsal bölgelerde ve yüksek rakımlı ilçelerde taşımalı eğitimin durmasıyla birlikte okullar tatil edilmişti. Bu yaklaşım, öğrenci güvenliğinin ön planda tutulduğunu gösterirken, her bölgenin kendi koşullarına göre değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik, kar yağışının yoğunluğu, yolların açık olup olmadığı, taşımalı eğitim güzergahlarının durumu ve sıcaklık tahminlerini dikkate alarak kararlarını veriyor. Özellikle öğrenci servislerinin güvenli bir şekilde seyahat edip edemeyeceği konusu, tatil kararlarının alınmasında belirleyici faktör oluyor. Geçmiş deneyimler, yetkiliklerin bu konuda oldukça hassas davrandığını ve risk almadıklarını gösteriyor.

Valilik açıklaması ne zaman gelir?

Kar tatili kararları genellikle hava koşullarının netleşmesinin ardından, eğitim gününden bir gece önce veya sabahın erken saatlerinde açıklanıyor. Diyarbakır Valiliği'nin daha önce yaptığı açıklamalarda, öğrenci ve veli mağduriyeti yaşanmaması için kararların mümkün olan en erken saatte duyurulacağı belirtilmişti. Bu nedenle 8 Ocak için bir tatil kararı alınacaksa, 7 Ocak akşamı veya 8 Ocak sabahı erken saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.

Vatandaşlar, Diyarbakır Valiliği'nin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve yerel medya organları üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeli. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi kanalları da kar tatili açıklamalarının paylaşıldığı önemli kaynaklardan biri. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynaklardan gelen duyuruların dikkate alınması gerekiyor.

İlçe bazında farklı kararlar alınabilir

Diyarbakır'ın coğrafi yapısı ve geniş bir alana yayılmış olması nedeniyle, kar tatili kararları her zaman il geneli için aynı olmayabilir. Merkez ilçelerde eğitim devam ederken, kırsal kesimlerdeki ilçelerde yerel kararlar alınabiliyor. Özellikle Lice, Kulp, Hani, Dicle, Hazro, Kocaköy ve Eğil gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının etkisi daha fazla hissediliyor.

Bu ilçelerdeki kaymakamlıklar, kendi bölgelerinin hava koşullarını değerlendirerek bağımsız kararlar alabiliyor. Taşımalı eğitim güzergahlarında buzlanma ve don riski varsa, öğrenci güvenliği açısından eğitime ara verilebiliyor. Bu nedenle velilerin hem valilik hem de kendi ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılacak açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

Öğrenci ve velilere önemli uyarılar

Kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği dönemlerde, velilerin çocuklarını okula gönderirken dikkatli olmaları gerekiyor. Resmi bir tatil kararı alınmasa bile, hava koşullarının öğrenci güvenliğini tehdit ettiği durumlarda veliler kendi inisiyatifleriyle çocuklarını okula göndermeme kararı alabiliyorlar. Ancak böyle bir durumda okulun bilgilendirilmesi ve devamsızlık durumunun mazeret kapsamında değerlendirilmesi için gerekli prosedürlerin takip edilmesi öneriliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcaklıkların düşmeye devam edeceğini ve buzlanma riskinin artacağını belirtiyor. Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde yollarda dikkatli olunması, kış lastiği kullanılması ve gereksiz yolculuklardan kaçınılması tavsiye ediliyor. Öğrenci servis şoförlerinin de güzergahlarını kontrol etmeleri ve hava koşullarına göre önlem almaları büyük önem taşıyor.