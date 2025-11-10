Son Mühür - Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleriyle anılacak. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de “10 Kasım resmi tatil mi, bankalar açık mı?” sorusu oldu. Yasal düzenlemeye göre, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil kapsamına girmiyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, 10 Kasım yalnızca “anma günü” statüsünde yer alıyor.

Dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü; bankalar, kamu kurumları ve özel sektör normal mesaiye devam edecek:

Bankalar,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Okullar ve

Özel sektör işletmeleri

normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

2025 resmi tatil takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife: 29 Mart 2025 Cumartesi (öğleden sonra)

Ramazan Bayramı: 30 Mart – 1 Nisan 2025

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Pazartesi

Kurban Bayramı Arife: 5 Haziran 2025 Perşembe (öğleden sonra)

Kurban Bayramı: 6 – 9 Haziran 2025

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı: Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Çarşamba