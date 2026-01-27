Diyabete bağlı ayak enfeksiyonu nedeniyle ampütasyon riskiyle karşı karşıya kalan 83 yaşındaki Mustafa Kafa, İzmir’de yürütülen uzun soluklu tedavi sayesinde sağlığına kavuştu. Yaklaşık 90 gün süren yoğun tedavinin ardından taburcu edilen Kafa, ayağının kesilmekten kurtarıldığını belirtti.

“Ayağım kesilecek denildi, umut İzmir’de geldi”

Artvin’de yaşayan ve uzun yıllardır diyabet hastası olan Mustafa Kafa, diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle farklı sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde ampütasyon önerilen Kafa, ayağını kaybetmemek için farklı bir tedavi arayışına girdi. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Eşrefpaşa Hastanesine başvuran Kafa için multidisipliner bir tedavi planı oluşturuldu.

90 gün süren multidisipliner tedavi süreci

Hastanede enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, ortopedi ve plastik cerrahi birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen tedavi süreci yaklaşık üç ay sürdü. Yoğun bakım ve yara tedavisi uygulamalarıyla enfeksiyon kontrol altına alınırken, nekrotik dokuların iyileşmesi sağlandı. Tedavi sonunda Kafa’nın ayağı kurtarılarak sağlıklı şekilde taburcu edilmesi mümkün oldu.

“Asıl zor olan uzvu korumak”

Tedavi sürecini yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Altan Gökgöz, hastanın birçok merkezde yeterli yara bakımı alamadığını belirterek, “Ayağında ciddi nekroz vardı ve dış merkezlerde ampütasyon gündeme gelmişti. Ancak biz, hastamızın tedaviye uyumu sayesinde uzvu korumayı başardık. Kolay olan kesmek gibi görülse de doğru olan, uzvu yaşatmak. Multidisipliner yaklaşımımız sayesinde yüz güldüren bir sonuç elde ettik” dedi.

“Kurallara uyarsa tekrar etmeyecek”

Dr. Gökgöz, tedavinin kalıcı olabilmesi için hastanın bakım ve kontrollerini aksatmaması gerektiğine de dikkat çekerek, “İlaçlarını düzenli kullanır, pansumanlarını yapar ve kontrollerine gelirse bu tablo yeniden ortaya çıkmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başhekimden geçmiş olsun ziyareti

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da Mustafa Kafa’yı ziyaret ederek tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Kafa ise kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, iyileştikten sonra Artvin’de birlikte fındık toplayacaklarına dair söz verdi.