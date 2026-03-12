Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, limon piyasasında arz güvenliğini sağlamak ve olası spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ithalat vergilerinde düzenlemeye gittiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, limon üretimi, iç piyasadaki arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Bu çerçevede, tüketicinin ürüne erişiminin kolaylaştırılması için ithalat vergisinde geçici bir indirime gidildiği ifade edildi.

31 Temmuz 2026’ya kadar yüzde 10 uygulanacak

Yeni düzenleme kapsamında limon ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanacağı bildirildi.

Bakanlık, bu adımın özellikle piyasalardaki arz dengesini korumayı ve tüketicinin limona daha makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Hasat dönemi sonrası vergi yeniden yüzde 54 olacak

Açıklamada ayrıca yerli üreticinin korunması amacıyla limonun hasat dönemi de dikkate alınarak yeni bir uygulamanın devreye gireceği kaydedildi.

Buna göre 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yapılacak limon ithalatında gümrük vergisi oranı yeniden yüzde 54 seviyesine çıkarılacak.

Bu oran, Türkiye’nin uluslararası ticaret taahhütleri çerçevesinde uygulanabilecek en yüksek vergi oranı olarak belirtiliyor.

Piyasalar yakından izlenecek

Ticaret Bakanlığı, gıda ürünlerinde arz güvenliğinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması için hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, gerektiğinde piyasadaki dengeleri korumak amacıyla benzer düzenlemelerin yapılabileceğini ve tüketicinin korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.