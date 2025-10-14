TFF 3. Lig 4. Grup’ta zor günler geçiren ve son olarak evinde Söke 1970 karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Altay Spor Kulübü’nde, tecrübeli oyuncu Ali Kızılkuyu’nun performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Son maçta ilk kez yedek kulübesine oturan ancak oyuna sonradan dâhil olan 24 yaşındaki 10 numara, Tire 2021 FK deplasmanı öncesinde ilk 11 için güçlü bir sinyal verdi.

Sezon başında takımdan ayrılarak kısa süre sonra yuvaya dönen Ali Kızılkuyu, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle ligin ilk haftasındaki Uşakspor karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Ceza sonrası Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu, Eskişehirspor ve Bornova 1877 deplasmanlarında üst üste ilk 11’de görev yapan yetenekli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Söke maçında Teknik Direktör Yusuf Şimşek tarafından ilk kez yedek bırakılmıştı.

Şimşek'in güvenini boşa çıkarmadı

Söke 1970 mücadelesinin 54. dakikasında oyuna dâhil olan Ali Kızılkuyu, sahada kaldığı süre boyunca takımın hücum etkinliğini gözle görülür şekilde artırdı. 85. dakikada kaleyi yokladığı sert şut direkten dönerken, oyuncunun takıma ne kadar faydalı olabileceğinin de bir göstergesi oldu. 90+2. dakikada ise fırsatçılığını konuşturarak fileleri havalandıran Ali, takımının maçtaki tek golüne imza attı. Ali Kızılkuyu’nun bu performansı, teknik patron Yusuf Şimşek’in Tire 2021 FK deplasmanında onu yeniden ilk 11’e dâhil etme kararını güçlendirdi.

Tecrübeli oyuncunun skora olan katkısı bu sezon ilk değil. Ligin üçüncü haftasında 2-1 kaybedilen Denizli İdmanyurdu deplasmanında da henüz 4. dakikada rakip fileleri sarsan Ali, takımın hücum yükünü çeken nadir isimlerden biri olduğunu kanıtladı. Geçen sezon 2. Lig’de 3 gol kaydetme başarısı gösteren Kızılkuyu, Altay'ın düşme hattından kurtulma mücadelesinde en büyük kozlarından biri olmaya aday.