Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz günlerde büyük bir trajediye yol açan kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili yürütülen hukuki süreçte önemli bir gelişme kaydedildi. Yangında altı işçinin hayatını kaybetmesi ve yedi kişinin yaralanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı hızla artıyor.

Sekiz yeni gözaltı kararı uygulandı

Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, olayın oluşumunda ve güvenlik tedbirlerindeki olası ihmallere ilişkin sorumlulukları olduğu düşünülen sekiz kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerince hızlıca yakalanan bu sekiz şüpheli, emniyetteki sorgu süreçleri için gözaltına alındı. Bu yeni dalgayla birlikte, yangının hemen ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi K.O. ve iki vardiya amiri de dahil olmak üzere, soruşturma çerçevesinde tutuklanan veya gözaltına alınan kişi sayısı toplamda 11’e ulaştı.

Fabrika yangınının ardındaki ihmaller araştırılıyor

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeni ile birlikte, fabrika içindeki iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğini ve ihmal olup olmadığını detaylı bir şekilde araştırıyor. Olayın, iş kazası mı yoksa ihmal zinciri sonucu meydana gelen bir facia mı olduğu soruşturmanın temel odağını oluşturuyor. Gözaltı sayısındaki bu yükseliş, olayın çok yönlü incelendiğini ve sorumluların adalet önüne çıkarılması konusunda kararlılık sergilendiğini gösteriyor. Gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.