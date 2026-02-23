Son Mühür- Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşanan adli bir olay bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu ve merakla takip ettiği bir olay haline gelmişti.

14 aylık bir bebeğin kafasından yaralandığı baba Muhammed Baca'nın burnunun kırıldığı olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından minik bir bebeğin kafatasını çatlatacak kadar gözü dönen saldırganlardan Ş.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilmişti.

Vali Usta'dan geçmiş olsun ziyareti...



Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, hastanede tedavi altına alınan minik bebeği ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dedi.

''Aralarında yaşanan husumet nedeniyle darp edilen minik yavrumuzu ve ailesini Jandarma Komutanımızla birlikte hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik'' diyen Vali Usta,

''Başhekimimizden aldığımız bilgiye göre minik yavrumuzun sağlık durumu iyi; cerrahi müdahale gerektiren bir durum söz konusu değil. Genel durumu stabil seyrediyor ve ailenin istediği anda taburcu edilecek durumda.



Olayın yaşandığı andan itibaren gerekli işlemler derhal başlatılmış; akabinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açılmıştır. Darp fiilini gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır'' hatırlatmasında bulundu.



Ailenin can güvenliğine yönelik tehdit yok...



''Kamuoyuna yansıdığı gibi ailemiz için can güvenliği açısından herhangi bir tehdit unsuru bulunmamakta olup, gerek hastane gerekse Esenköy’de gerekli güvenlik tedbirleri olayın gerçekleşmesinden itibaren alınmıştır ve devam etmektedir'' diyen Vali Usta,

''Öte yandan olay, aynı çatı altında yaşayan iki aile arasında; çocuklar ve apartmanın ortak kullanım alanlarından kaynaklanan ve devam eden husumetin bir yansımasıdır.

Bunun dışında, her şehirden insanın yıllardır barış ve huzur içinde yaşadığı Yalova’mızla ilgili farklı anlamlar yükleyen ve meseleyi farklı mecralara taşıyan yorumlardan kaçınılması önem arz etmektedir. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Konuya sağduyuyla yaklaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, süreci yakından ve titizlikle takip ettiğimi ifade ediyorum'' mesajı verdi.