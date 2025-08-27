Aydın'ın Didim ilçesi kırsalında yaşanan olayda, vatandaşların duyarlılığı sayesinde nesli tükenme tehlikesindeki bir dağ kedisi hayata döndürüldü. Yaralı halde bulunan hayvan, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin iş birliğiyle tedavi altına alındı.

Vatandaşlar İhbar Etti, Jandarma Harekete Geçti

Olay, Didim kırsalında yürüyüş yapan vatandaşların bitkin ve yaralı halde bir dağ kedisi görmesiyle başladı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yetkililere bildiren vatandaşlar, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde kedinin yaralı ve güçsüz olduğunu tespit etti. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak muhafaza altına alınan dağ kedisi, daha sonra tedavisi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililerden "Duyarlılık Çok Önemli" Vurgusu

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, doğada yaralı veya bitkin halde bulunan yaban hayvanlarının en kısa sürede ilgili birimlere bildirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Vatandaşların bu tür konulardaki duyarlılığının, yaban hayatının korunması için büyük bir önem taşıdığına dikkat çekildi.