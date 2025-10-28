Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin savunma sanayii alanında geldiği noktayı vurguladı:

“Son dönemde attığımız adımlarla Türkiye’yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik. Savunma sanayiinde yüzde 80’i yakaladık. Son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz.”

Erdoğan, geçmişte bir toplu iğne dahi üretemeyen Türkiye’nin bugün silahlarını kendi üreten bir ülke haline geldiğini ifade etti. “Artık takip edilen bir devletiz” diyen Erdoğan, İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk üç ülkesi arasında yer alındığını söyledi.

“Yeni bir jeopolitik sistem kuruluyor”

Erdoğan, dünyadaki güç dengelerinin değiştiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçte stratejik önemini artırdığına dikkat çekti:

“Yeni bir jeopolitik sistem kurulmakta, uluslararası sistem sadece kabuk değil, mecra da değiştirmektedir. Hakkınızı korumak için güçlü olmanız gerektiği bir dünyada yaşıyoruz.”

Cumhurbaşkanı, son yıllarda atılan adımlarla Türkiye’nin kendi güvenlik vizyonunu inşa eden bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Erdoğan “limuzin” TOGG ile tören alanına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC tesisindeki teslim törenine TOGG’un özel üretim limuzin versiyonuyla geldi. Tören, “Kahramankazan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni ALTAY Tankları Teslimat Töreni” adıyla gerçekleştirildi.

“Her ay 8 ALTAY ve 10 ALTUĞ üretilecek”

Tesisin Türkiye’nin savunma üretim kapasitesine yeni bir boyut kazandıracağını belirten Erdoğan, üretim planlarına dair bilgiler de paylaştı:

“Bu devasa tesiste 1500’ü aşkın personel görev yapacak. Her ay 8 adet ALTAY tankı ile 10 adet ALTUĞ imal edilecek. ALTAY tanklarından hedefimiz, kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır.”

Erdoğan, uluslararası ambargolara rağmen Türkiye’nin savunma üretiminde tam bağımsızlık hedefiyle yoluna devam edeceğini ifade etti.

ALTAY tankının vuruş gücü MKE imzası taşıyor

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), ALTAY tankının ana silah sistemini üretti. Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen tankın 120 milimetre 55 kalibrelik ana silah sistemi, 7 metre 118 santimetre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında.

NATO standartlarına uygun mühimmatlarla kullanılabilen sistemin etkili menzili 3 bin metreyi buluyor. Dakikada 6 atış yapabilen silah sistemi, özel alaşımlı çelikten üretildi.

Yardımcı silah sistemi de MKE’den

ALTAY tankına entegre edilen yardımcı silah sistemi “PMT 76/57T” makineli tüfek de MKE mühendisleri tarafından geliştirildi. “57T” ibaresi, Çanakkale Savaşı’nda destan yazan 57’nci Alay’a ithafen verildi. 12 kilogram ağırlığındaki silah, dakikada 950 atış kapasitesine sahip.

ALTAY, 40 adet mühimmat taşıyabiliyor. Tankın mühimmatları da yine MKE tarafından üretiliyor. Hedeflerin vurulmasında 120 milimetre tank mühimmatı kullanılacak.

TSK’ya ilk teslimat tamamlandı

MKE, ALTAY Projesi kapsamında yüklenici firma BMC’ye bugüne kadar çok sayıda ana ve yardımcı silah sistemi teslim etti. Yüksek teknolojiye sahip bu sistemlerin üretimi, teslimatı ve teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.