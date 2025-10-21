İzmir Karşıyaka'da pazar kavgası tırmanmaya devam ediyor. Bostanlı pazar yerinde her cumartesi tekstil fuarı kurulması çalışmalarına pazar esnafından tepki gelmişti. Esnaf, pazarın haftada iki güne çıkarılmak istendiğini, cumartesi günü tezgah açmak isteyenlerden ise 400 bin ila 800 bin lira arasında değişen bedeller talep edildiğini belirterek tepkilerini dile getirmişti. Pazar esnafının tepkilerinin ardından Karşıyaka Belediyesi'ne ait şirketlerden olan Karşıyaka Kent A.Ş.'den açıklama geldi.

3 soru üzerinden açıklama!

Karşıyaka Kent A.Ş tarafından 3 soru ve 3 cevap üzerinden yapılan açıklamada Bostanlı Tekstil Günleri Projesi'ne neden ihtiyaç duyulduğuna, projenin içerik ve kapsamına, hukuki dayanağına yer verildi. Projeye neden ihtiyaç duyulduğuna yönelik yapılan açıklamada, "Bostanlı Pazarı, hem konum hem de büyüklük itibariyle İzmir'in ve Karşıyaka'nın en büyük pazaryerlerinden biridir. Çok uzun yıllardır sadece Çarşamba günleri Pazar kurulması, diğer günleri atıl bırakmakta, belediyenin olası gelir getirici faaliyetlerinin de önünü kesmektedir. Pazar yerinin daha işlevsel ve ekonomik açıdan belediyeye katkı sunan bir formata dönüştürülmesi için Tekstil Günleri Proje teklifi değerlendirilmiş, idaremizce uygun bulunarak hayata geçirilmiştir." denildi.

İçerik ve kapsama yönelik yapılan açıklamada ise, "1 Kasım 2025 tarihi itibariyle, her cumartesi yapılması planlanan Bostanlı Tekstil Günleri; gıda dışı nitelikteki tekstil, el sanatları, tuhafiye, hediyelik eşya vb. ürünlerin tanıtım ve satışı ile sınırlı olacaktır. Gıda ürünlerinin perakende satışı yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hukuki dayanak konusunda ise, "Bostanlı Pazaryerinin, belediye iştirakine devri 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kent AŞ'nin, projeyi gerçekleştirecek firma ile yaptığı protokol de kanuni çerçevede imza altına alınmıştır. Sayıştay denetimlerine açık, hesapları şeffaf olarak incelenen bir kamu kuruluşu için de aksi bir ihtimal düşünülmemelidir." denildi.