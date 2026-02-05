Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'de Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunun yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınmış; bir kişinin yurt dışında olduğu, iki kişinin ise firari durumda olduğu bilgisi aktarılmıştı. Operasyon sonrası Buca Belediyesi açıklama geçerek, “Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde hareket etmektedir” ifadelerine yer vermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler bir kez daha Buca’ya çevrilirken; ilçede ardı ardına yaşanan olaylara Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, tepki gösterdi.

“Buca artık olumsuzlukla anılmamalı”

“Cennet Buca’nın her yeni gün olumsuz bir haberle anılması ilçeye uzun yıllardır emek vermiş biri olarak içimi çok acıtıyor” sözleriyle açıklamalarda bulunan İl Başkanı Uygur, “Buca artık bu tür olumsuzluklarla anılmamalı. Buca’nın gerek tarihi misyonu gerekse siyasi geçmiş misyonuna uygun olarak dönüşme zamanı geldi. Dilerim ki bu olumsuz haberlerin ardından bir arınma olur ve Buca refaha ulaşır” ifadelerini kullandı.

“En çok içimizi acıtan rant ile anılması”

Yaşanan operasyonla ilgili söylentilerin uzun süre önce başladığını söyleyerek devam eden Uygur, “Bu söylentiler bizim de kulağımıza geliyordu. Şunu söylemek gerekirse bu durumu gerçekten Buca’ya hiç yakıştıramıyoruz. En çok canımızı acıtan şey de Buca’nın adının ‘rant’ ile anılması. Geçmişte, 1980’li yıllarda yapılan nazım imar planından sonra yeşil alanı kişi başı 21 metrekareden neredeyse 0.21 santimetrekareye düşen bir Buca var. Bu, İzmir ve Buca için hakikaten çok kötü” dedi.

“Siyaseten sorumlu olanlar cezasını çekmeli”

“Savcılık kararının nereye varacağını yakından izleyip göreceğiz” sözleriyle devam eden İl Başkanı Uygur, “Eğer bu bir yargıya dönüşürse zaten siyaseten sorunlu olan insanların bunun cezasını çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Buca’nın adının her yeni gün kötü bir haberle manşetlere düşmesini doğru bulmuyorum” diye konuştu.