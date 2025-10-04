Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, eylül ayı enflasyon verisi sonrası değerlendirmelerini paylaştı. Gıda fiyatlarının eylül enflasyonunu tahminlerin üzerinde yükselttiğini belirten uzmanlar, bugünkü enflasyon verilerinin de gösterdiği gibi zorlu enflasyon görünümünün, zayıflayan iç talep ve işgücü piyasasıyla birleştiğinde para politikası için karmaşık bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 2,50 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak kaydedildi ve yüzde 32,5’lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Faiz politikası değerlendirildi

Citi notunda, azalan büyüme beklentileri ve artan işsizlik oranının, Merkez Bankası’nın uzun vadede kısıtlayıcı duruşunu sürdürmesini zorlaştırabileceğine dikkat çekildi. Öte yandan enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası’nın ara hedeflerinden sapmasının ve yapılan analizlerin, ihtiyatlı bir faiz indirimi döngüsü için güçlü gerekçe oluşturduğu belirtildi.

Uzmanlar, karmaşık ekonomik arka planı dikkate alarak politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37’ye ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Ayrıca ekonomik aktivite, uluslararası rezervler ve dolarizasyona bağlı olarak daha agresif bir faiz indirimi duruşuna yol açabilecek risklerin de göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Citi, 2024’te enflasyonun yüzde 44,4’ten yaklaşık yüzde 30 seviyesine gerileyeceğini öngördü. Uzmanlar, risk dengesinin ise yukarı yönlü olduğuna işaret etti.