Son Mühür/ Beste Temel- Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Alaçatı ve ilçe merkezinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

İki güne yayılan kutlama programında resmi törenlerin dışında kortej yürüyüşleri, halk oyunları gösterileri ve akşam konserleri yer alacak.

İlk durak Alaçatı

Kutlama programı 15 Eylül Salı günü Alaçatı’da başlıyor. Saat 17.00’de Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’ndaki kokteylle başlayacak olan program, 17.30’da Atatürk Parkı’ndaki resmi törenle devam edecek.

Çeşme Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Çeşme Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yapacağı açılış konuşmasının ardından şiir sunumları ve halk oyunları gösterileri sahnelenecek.

Pınar Aylin sahne alacak

Meydandaki programın tamamlanmasıyla birlikte katılanlar, bandoyla birlikte Uğur Mumcu Caddesi üzerinden Şehitlik Anıtı’na yürüyecek.

Anıtta yapılan saygı duruşunun ardından Çeşme Müftüsü Ahmet Altacı şehitler için dua okuyacak. Alaçatı’daki kutlamalar, saat 21.00’de gerçekleşecek olan Pınar Aylin konseriyle tamamlanacak.

16 Eylül’de kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören

Kurtuluş günü olan 16 Eylül Çarşamba günkü program ise saat 10.00’da yapılacak. Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu önünde bir araya gelecek olan ilçe protokolü ve vatandaşlar, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.

Saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin yerleştirilmesiyle başlayacak tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Belediye Başkanı Lal Denizli’nin konuşmasıyla devam edecek. Tören alanındaki program, okunan şiirler ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlanacak.

Gece Melik Joy konseriyle sona erecek

Resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte Çeşme Belediyesi tarafından Kent Belleği Müzesi bahçesinde bir kabul kokteyli verilecek.

Çeşme’nin 104. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, akşam saat 21.00’de Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Melik Joy konseriyle son bulacak.