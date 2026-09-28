Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) 2026-2027 akademik yılı, fakülteler ve meslek yüksekokullarında düzenlenen açılış programları ve "İlk Ders" etkinlikleriyle başladı. Edebiyat Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir Meslek Yüksekokulu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesindeki törenlerde öğrenciler akademik kadroyla bir araya geldi.

YÖK talimatıyla "İlk Ders" gündemi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın imzasıyla üniversitelere gönderilen yazı doğrultusunda, açılış derslerinde toplumsal bütünleşme ve güvenlik konuları öne çıktı. Etkinliklerde Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, millî birlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefi ile bağımlılıkla mücadele başlıkları ele alındı.

Fakültelerde gerçekleştirilen açılış programları

DEÜ Edebiyat Fakültesindeki programda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan gençlerin toplumsal sorumluluklarına dikkat çekti. Buca Eğitim Fakültesindeki törende yüksek puanla yerleşen öğrencilere belgeleri verilirken, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. HaleSucuoğlu "Öğretmen Olmak, Bir Meslekten Daha Fazlası" başlıklı ilk dersi verdi.

İzmir Meslek Yüksekokulundaki açılışa katılan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz öğrencilerin mesleki ve çok yönlü gelişiminin önemini vurguladı. Programda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün öğrencilere seslendi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesinde ise ilk üç öğrenciye belgeleri takdim edildi ve öğrencilerin meslek yolculuğunu simgeleyen önlük giyme seremonisi gerçekleştirildi.

