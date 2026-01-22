Keys İletişim Danışmanlık'ın kurucusu olan Sadıkoğlu, iletişim, pazarlama ve marka danışmanlığı alanlarında yürüttüğü projelerle sektörde önemli bir konuma sahip. Peki Yasemin Sadıkoğlu kimdir, ne iş yapıyor ve babası kim? İşte merak edilen tüm detaylar...

Gece kulübünde yaşanan saldırı olayı

Yasemin Sadıkoğlu, 20 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Etiler'deki ünlü gece kulübü Kütüphane'de şoke edici bir saldırıya maruz kaldı. Arkadaşını beklerken kimliği belirsiz bir kadının arkadan yaklaşarak saçlarını çektiği olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırı sonucunda saçları kopan Sadıkoğlu, derhal polis merkezine giderek hem saldırganlardan hem de mekan yetkililerinden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin kamera görüntülerini incelemesiyle N.K. (30) ve D.K. (34) isimli iki kadın ile mekanın yöneticisi A.Y.K. gözaltına alındı. Ancak şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Hadise ile yaşanan bilet polemiği

Yasemin Sadıkoğlu'nun adı, 2017 yılında ünlü şarkıcı Hadise ile yaşanan tartışmayla da gündeme gelmişti. Hadise, Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ni izlemek için Sadıkoğlu'ndan bilet almıştı. Şarkıcı, 9 bin liralık biletin kendisine 30 bin liraya satıldığını iddia ederek dolandırıcılık şikayetinde bulundu.

Yürütülen soruşturma sonucunda savcılık, takipsizlik kararı verdi. Hadise'nin itirazı da reddedilirken, mahkeme Hadise'yi kusurlu buldu. Bu kararın ardından Sadıkoğlu'nun avukatı, Hadise hakkında iftira suçlamasıyla karşı dava açtığını duyurdu.

Yasemin Sadıkoğlu kimdir?

Yasemin Sadıkoğlu, İstanbul'un önde gelen girişimcilerinden biri olarak tanınıyor. FMV Işık Lisesi Ayazağı ve Lycée Saint Michel gibi prestijli eğitim kurumlarında temel eğitimini tamamladı. Ardından etkinlik yönetimi ve reklamcılık alanlarında kariyer yaparak sektörde önemli bir isim haline geldi.

Sadıkoğlu, Keys İletişim Danışmanlık Pazarlama Prodüksiyon Sanayi Ticaret LTD ŞTİ'nin kurucusu olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda KEYS Istanbul ve Event Farm Turkey'nin de kurucu ortağı olan iş kadını, marka danışmanlığı ve kanaat önderi danışmanlığı alanlarında hizmet veriyor.

Ne iş yapıyor?

Yasemin Sadıkoğlu, iletişim danışmanlığı ve marka yönetimi alanında uzmanlaşmış başarılı bir iş kadını. Keys İletişim bünyesinde adL, Aldo, Begum, Fonfique, Love My Body, Mehry Mu, Melis Goral ve The Organic Pharmacy gibi pek çok markanın yaratım, gelişim ve globalleşme süreçlerine liderlik ediyor.

Son dönemde sosyal medyanın gücünü kullanarak marka elçiliği ve kanaat önderi danışmanlığına odaklanan Sadıkoğlu, sektörde etkin bir rol üstlenmeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinliklere verdiği destekle de adından söz ettiriyor.

Babası kim?

Yasemin Sadıkoğlu'nun ailesi, iş dünyasında uzun yıllardır aktif bir konumda bulunuyor. Babası, çeşitli sektörlerde yatırımlar yapan ve şirket yönetiminde deneyimli bir iş insanı olarak biliniyor. Ancak babasının kimliğine dair kamuoyuyla paylaşılan detaylı bilgi bulunmuyor.

Ailenin iş dünyasındaki geçmişi ve deneyimi, Yasemin Sadıkoğlu'nun kariyer yolculuğuna ilham kaynağı olmuş görünüyor. Aile şirketlerinin ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği ve ulusal ile uluslararası projelerde yer aldığı belirtiliyor.

Sosyal medya hesapları

Yasemin Sadıkoğlu, sosyal medyada @yasmish kullanıcı adıyla aktif olarak yer alıyor. Instagram ve X (Twitter) hesaplarından iş dünyasındaki projelerini ve katıldığı etkinlikleri takipçileriyle paylaşan iş kadını, dijital platformlarda da görünürlüğünü sürdürüyor.