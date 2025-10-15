İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, yaşananların Filistin halkı için herhangi bir çözüm üretmediğini, aksine "Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP) yeni evresinin ilanından ibaret" olduğunu öne sürdü. İYİ Parti lideri, "Emperyalizmin ajandasına 7 Ekim 2023 olarak not düşüp, 24 ay süre biçtiği ve 2025 Ekim ayında ateşkesi planladığı iki yıllık süre sona erdi. Takvim tıkır tıkır işledi. Gazze yerle bir edildi, sığınaklar ortadan kaldırıldı, Hamas'ın tünelleri yıkıldı. Şimdi takvimde; enkazın kaldırılması, yeni bir şehir inşa edilmesi, yeni ihaleler ve oluşacak ranttan pay kapma hevesi zamanı başlıyor," ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, BOP çerçevesinde İsrail'in bölgede hakim güç ve güvenlikle ilgili belirlenen hedeflere ulaşılması üzerine savaşın mimarlarının 'şimdilik' kaydıyla soykırıma ara verdiğini savundu. Bu durumu, Trump'ın bir dönem yaptığı 'Altın Çağ' vurgusu ve 'Yeni Bir Orta Doğu oluşturuyoruz' itirafının geldiği son aşama olarak nitelendirdi.

Emperyalizm şekil değiştirir: Barış bir yanılsamadır

Dervişoğlu, "Savaşı durdurduk" diyerek övünenlerin neden iki yıl boyunca beklediğini ve binlerce masum insanın ölümüne neden seyirci kaldığını sorguladı. Yapılanların Filistin halkı için kalıcı bir refah, güvenlik veya barış getirmediğini iddia eden Dervişoğlu, eğer Gazze’yi adeta bir Las Vegas'a dönüştürmek, halkı yurtlarından sürmek veya 100 yıl sonra uygulanacak bir manda yönetimi çözüm değilse, yaşananların sadece küresel güçlere ve ortaklarına kar sağlamaktan ibaret olduğunun açıkça görülebileceğini belirtti. Dervişoğlu, "Bu sahte barışın süslemelerine kanıp, şarkılarına eşlik edip uyumaya devam etmemiz isteniyor," uyarısında bulundu. Yaşananlara anlık değil, BOP'un ulaştığı aşama gözlüğüyle bakılması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Emin olun ki yeni aşamada daha fazla kan, daha çok gözyaşı olacaktır," öngörüsünde bulundu. Konuşmasını, emperyalizmin doğasına dikkat çekerek sonlandıran İYİ Parti lideri, "'Barış dediğimiz şey bir yanılsama. Hiçbir zaman barış olmadı. Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak' sözünü hatırlatarak, "Emperyalizm sona ermez, yalnızca şekil değiştirir," tespitini yaptı.

Ekonomi yönetimine sert eleştiri: "Güvensizlik enflasyonu" yükseliyor

Grup toplantısının ekonomi bölümünde mevcut hükümetin ekonomi politikalarını hedef alan Dervişoğlu, döviz kurunun yapay ve maliyetli bir şekilde baskılanmasının enflasyonu düşürmeye yetmeyeceğini, bunun artık anlaşılması gerektiğini dile getirdi. Bu sonuçsuz politikaların piyasanın ve vatandaşın beklentilerini kontrol altına alamadığını savunan Dervişoğlu, "Ortada, piyasa enflasyonundan bile daha yüksek seyreden bir güvensizlik enflasyonu vardır ve bu her geçen gün artmaktadır," dedi. Vatandaşın 12 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 53 gibi çok yüksek bir seviyede olduğunu belirterek, "Devletin vatandaşına, vatandaşın da devletine güvenini yitirdiği günümüzde, yarım asırlık sanayi devleri üretimlerini başka ülkelere taşıyor. Memlekette kalanlar da üretimlerini yavaşlatmış durumda. Küçük işletmeler kepenk indiriyor. Bugün yüzde 30'lu rakamlardan bahsedilen işsizlik, işte bunun doğal sonucudur," şeklinde konuştu. İşçi, işveren ve işsizler için sabır sınırının tükendiğini ve artık çözüm istendiğini belirten Dervişoğlu, 2,5 yıldır süren bu ekonomik programın ve mevcut yönetim kadrolarının kullanım süresinin dolduğunu söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı, ekonomi yönetiminin başında olan Mehmet Şimşek'e ise, "Kovulmadan istifa etmesi" tavsiyesinde bulundu.

"Suriye ordusu YPG’leşiyor" uyarısı ve terör süreci eleştirisi

Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan sürece de sert eleştiriler yöneltti. "Öcalan canisinin barış güvercini, PKK'nın muhatap kabul edildiği Türkiye'de, mangalda yakılıp propaganda filmi çekilen silahlar, bugün sokaklarda çocukların elinde. Uyuşturucu okul önlerinde, kumarhaneler ise telefonların içinde," diyen Dervişoğlu, bu durumun bir terör değil midir diye sordu ve çetelerin kartelleşip semirmesinin mi beklendiğini sorguladı. Suriye'deki tüm hesabın PKK’nın Suriye kolu olan YPG'nin varlığı üzerine döndüğünü belirten Dervişoğlu, bu durumun ‘devlet bekası’ diye pazarlandığını iddia etti. İmralı canisinin "silah bırakacaklar" sözüne inanarak kendi kendilerini kandırdıklarını ve Türk milletini de buna ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Dervişoğlu, gelinen noktada YPG'nin silah bırakmak bir yana, onları eğiten ve donatanların istediği gibi Suriye ordusunun giderek YPG'lileştiği uyarısında bulundu.