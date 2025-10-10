Son Mühür- Bayrampaşa Belediyesi’nde, Başkan Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimi mahkeme kararıyla durduruldu. AK Parti’nin yaptığı itiraz sonrası İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

CHP’li meclis üyesi seçimi kazanmıştı

Hasan Mutlu’nun görevden alınmasının ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkan vekilini belirlemek üzere oylama yapmıştı. Gerçekleştirilen seçimde, CHP’li bir meclis üyesi oy çokluğuyla başkan vekilliğine seçilmişti.

AK Parti’den itiraz geldi

Ancak seçimin hemen ardından AK Parti grubundan itiraz geldi. AK Parti’li meclis üyeleri, seçim sürecinde usule aykırılıklar olduğunu iddia ederek yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkemeden flaş karar

İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti’nin başvurusunu değerlendirdi ve CHP’li meclis üyesinin başkan vekilliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla birlikte, Bayrampaşa Belediyesi’nde yeni bir belirsizlik dönemi başladı.