Son yıllarda tenis dünyası, kort hızlarının derece derece azalmasıyla birlikte önemli bir değişim sürecine girdi. Özellikle Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner gibi yeni nesil yıldızların üst düzey başarıları tartışma konusu oldu. Turnuva organizatörlerinin, süperstar isimlerin rekabetini artırmak ve izleyiciyi daha fazla oyuna dahil etmek için kort hızlarını kasıtlı olarak yavaşlatıp yavaşlatmadığı gündemde yer alıyor.

Roger Federer’in yakın dönemde yaptığı açıklamalarında, finalde Alcaraz ve Sinner gibi oyuncuları daha sık görmek için kortların bilerek yavaşlatıldığı iddiası dikkat çekti. Benzer şekilde Alexander Zverev de turnuva yönetimlerinin, yıldız isimlerin devamlı başarılı olmasını istediğini ifade etti. Son beş büyük turnuvada bu iki oyuncu tam üç kez karşı karşıya geldi.

Carlos Alcaraz Kimdir?

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, genç yaşında Grand Slam şampiyonluklarıyla tenis dünyasının en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. 2025 sezonunda dört Grand Slam finalinin üçünü Sinner ile paylaşırken sert kort, çim ve toprak gibi farklı zeminlerde istikrarlı performans sergiledi. Rakibiyle birlikte süperstar kimliğini güçlendiren Alcaraz, özellikle son iki sezonda korttaki hızı ve yenilikçi oyun tarzıyla izleyenleri etkiledi.

Kortların hızında yaşanan değişimler Alcaraz’ı ve onun gibi çok yönlü oyuncuları öne çıkarırken bu durum, geçmişte farklı zeminlere özgü oyun tarzlarının daha baskın olmasını ortadan kaldırdı. 1980’li ve 1990’lı yıllarda hızlı kortlarda servis-vole ve toprak kortta rallilere dayalı iki ayrı turnuva kültürü varken, son yıllarda hız farkları büyük ölçüde azaldı.

Teknik Detaylar ve Kort Hızı İstatistikleri

Turnuva yetkililerinin verdiği verilere göre 2025 yılı Masters 1000 serisindeki büyük çoğunluk kortlar, 2017’ye göre daha hızlı kategorisinde yer alıyor. Ancak en hızlı kortlarda bile oynanan tenis, “orta hızlı” kategoride kalıyor ve oyuncular oyun tarzlarında büyük değişiklik yapmadan farklı zeminlerde başarılı olabiliyor. Kort hızı endekslerinde, Indian Wells’te 2017’de 27,4 iken 2025’te 30,9 seviyesine yükseldi; Miami’de ise 33,8’den 40,7’ye çıktı.

Turnuva organizatörleri, kortların hızını artırmak için farklı top ve zemin teknolojilerinden yararlanıyor. Fakat izleyici beklentisi ve oyuncu talepleri, oyun temposunun yüksek ve rekabetçi olmasını gerektiriyor. Tenis uzmanları, kortların hızını artırmanın servis-vole oyuncularını öne çıkaracağını; yavaşlatmanın ise uzun ralliler ve süperstar rekabetini geliştireceğini vurguluyor.

Turnuva Stratejileri ve Tartışmalar

2000’li yılların başından itibaren kort teknolojisinde yaşanan değişimler, topun ve zeminin daha sabit ve istikrarlı olmasını sağladı. Sert zeminlerde kum ve granül eklenerek hız azaltılıyor, top değişiklikleriyle hem oyun tarzı hem de turnuva sonuçları etkileniyor. Eski tenisçiler ve koçlar, yavaş kortların servis-vole tarzını öldürdüğünü belirtirken, daha fazla ralli ve izleyiciye yönelik heyecanın artmasının oyuna farklı bir boyut kazandırdığını ifade ediyor. Tüm bu tartışmalar, Alcaraz ve Sinner gibi isimlerin yükselişini açıklayan teknik ve stratejik bir arka plan sunuyor.