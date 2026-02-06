Ramazan ayının başlamasına günler kala milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranını merak ediyor. Her ne kadar hükümet Ramazan ve Kurban bayramı için resmi bir açıklama yapmamış olsa da Ankara kulislerinde bayram ikramiyeleriyle ilgili düzenlemenin yapılacağı konuşuluyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM ORANI VE YENİ RAKAMLAR

Şu anda 4 bin TL olan bayram ikramiyesi için masada farklı formüller mevcut. Kulislerden gelen bilgilere göre ağırlıklı görüş ikramiyelere yüzde 25 civarında zam yapılacağı yönünde. Bu oranın uygulanması durumunda emekli bayram ikramiyeleri 5 bin TL'yi bulacak.

Masadaki bir diğer formül ise bayram ikramiyelerinin 5 bin 500 seviyelerine çekilmesi. Bakanlığın bütçe maliyetini hesapladıktan sonra süreci başlatması bekleniyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili merak edilen bir diğer konu ise ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili. Ramazan Bayramı takvime göre 20 Mart Cuma günü başlayacak. Geçmiş yıllardaki ödeme alışkanlıkları dikkate alındığında ikramiyelerin bir hafta önce hesaplara yatması bekleniyor. Buna göre 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ödemelerin yapılması öngörülüyor.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARDA UYGULAMA DEĞİŞMİYOR

İkramiye sürecinde merak edilen teknik detaylardan biri de birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanların durumu oldu. Mevzuat gereği, birden fazla emekli aylığı veya geliri olan vatandaşlara sadece tek bir bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu ödeme, kişinin hak kazandığı en yüksek aylık tutarına sahip dosya üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödemeler, geçmiş bayramlarda olduğu gibi tahsis numarasına göre veya maaş alma günlerine göre kademeli olarak vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.