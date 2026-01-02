Son Mühür - Denizli genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Acıpayam ilçesinde içme suyu hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Dedebağı Mahallesi’nde yürütülen proje ile vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi hedefleniyor.

Asbestli borular sökülüyor

Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan ve sağlık açısından risk oluşturan asbestli borular devreden çıkarılıyor. Yerine modern, uzun ömürlü ve güvenli içme suyu hatları döşeniyor. Proje çerçevesinde Dedebağı Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki mevcut içme suyu hattı tamamen yenileniyor.

Kesintisiz ve güvenli su hedefi

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahallede içme suyu hizmeti daha güçlü ve modern bir altyapı üzerinden sağlanacak. Yeni hatlarla birlikte uzun vadeli, sürdürülebilir ve sağlıklı bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

“Halk sağlığı önceliğimiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Dedebağı Mahallesi’nde uzun süredir beklenen altyapı dönüşümünün hayata geçirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların tamamen ortadan kaldırıldığını ifade ederek, temiz ve modern bir altyapıyı gelecek nesillere bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.