Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Dörteylül Mahallesi Demirciler Sokağı’nda, merhum Habip Başbuğ tarafından 1976 yılında açılan çay ocağı, oğlu Mehmet Başbuğ tarafından yaşatılıyor. Yaklaşık iki metrekarelik dükkânda demirci esnafına çay ve kahve servisi yapan Mehmet Başbuğ, babasının vefatının ardından mesleği devraldı.

Memleket hasreti geri döndürdü

Mehmet Başbuğ, 1982 yılında askerlik dönüşü bir süre babasına yardım ettiğini, yaklaşık 10 yıl İzmir’de yaşadıktan sonra memleket hasretiyle yeniden Buldan’a döndüğünü belirtti. Başbuğ, 1998 yılından bu yana çay ocağını tek başına işlettiğini ifade etti.

“Bu dükkânda çocuklarımı büyüttüm”

Kahveciliğin zor bir meslek olduğunu dile getiren Başbuğ, işini severek yaptığını söyledi. Sürekli hareket halinde olmasının sağlığına da iyi geldiğini belirten Başbuğ, Demirciler Sokağı’ndaki esnafın babasının eski dostları olduğunu ve sık sık geçmiş günleri andıklarını kaydetti.

Çocukluğunun bu sokakta geçtiğini ifade eden Başbuğ, başka bir iş yapmadığını, çocuklarını da bu küçük çay ocağından kazandığı gelirle büyüttüğünü dile getirdi.

“Sağlık verdiği sürece devam”

Mehmet Başbuğ, baba mesleğini sürdürmenin kendisi için bir vefa borcu olduğunu belirterek, sağlık el verdiği müddetçe kahveciliği bırakmayı düşünmediğini söyledi.